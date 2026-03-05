Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken mücevher sektörünün önemli isimlerinden Joy Alukkas, altın piyasasına dair dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Joyalukkas Group Yönetim Kurulu Başkanı olan Hintli milyarder, jeopolitik gerilimler ve ekonomik risklerin altını yeniden “en güvenli yatırım aracı” haline getirdiğini söyledi.

69 yaşındaki iş insanına göre özellikle **Amerika Birleşik Devletleri – İran hattındaki gerilim ve Orta Doğu’daki çatışma ihtimali, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırıyor. Alukkas, bu nedenle önümüzdeki 2–3 yıl içinde altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemediğini vurguladı.

16 Ton Altın Stoku: Değer Katlandı

Alukkas, şirketlerinin yaklaşık 16 ton (16.000 kilogram) altın envanterine sahip olduğunu açıkladı.

Altın fiyatlarındaki yükselişin şirketin stok değerini ciddi şekilde artırdığını belirten iş insanı, buna rağmen sektörün bazı önemli maliyet baskılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

Artan işletme sermayesi ihtiyacı: Yükselen altın fiyatları yeni ürün üretimi ve stok yenileme maliyetlerini büyütüyor.

Fiyat trendi: Kısa vadede dalgalanmalar olsa da orta vadede yönün yukarı olduğunu düşünüyor.

Hedge stratejisi: Alukkas, şirket olarak altın fiyat riskine karşı hedge kullanmadıklarını ve piyasaya güvendiklerini ifade etti.

Altın Pahalılaştı, Gramaj Düştü

Altın fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşması tüketici davranışlarını da değiştirdi.

Alukkas’a göre özellikle düğün ve özel gün alışverişlerinde artık daha hafif ve düşük gramajlı takılar tercih ediliyor. Böylece alıcılar bütçelerini korumaya çalışıyor.

Küçük Yatırımcı Gümüşe Yöneliyor

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte alternatif yatırım araçları da öne çıkıyor.

Alukkas, küçük yatırımcıların giderek gümüşe yöneldiğini belirtiyor. Özellikle:

10 gram gümüş külçeler

50 gram yatırım külçeleri

son dönemde yatırım amaçlı daha fazla talep görüyor.

Altın Fiyatlarını Ne Belirleyecek?

Altın piyasasının geleceğini yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, küresel ekonomi de belirleyecek.

Alukkas’a göre özellikle şu faktörler kritik olacak:

Federal Reserve (Fed) faiz politikası

Doların küresel gücü

Enflasyon beklentileri

Jeopolitik riskler

Ünlü milyarder, “Belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en güvenli limanı altındır” diyerek bu görüşünü yineledi.