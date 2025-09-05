İngiltere’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren içeceklerin 16 yaşın altındaki kişilere satışı artık yasak. Çay, kahve ve kola gibi daha düşük kafeinli içecekler ise bu kapsama alınmadı.

Resmî verilere göre ülkede her gün yaklaşık 100 bin çocuk en az bir enerji içeceği tüketiyor. Sağlık otoriteleri, bu alışkanlığın uyku bozuklukları, kaygı artışı, dikkat dağınıklığı ve okul başarısında düşüş gibi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.

“Çift Espressoya Eşdeğer Kafein” Uyarısı

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, düzenlemeyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların her gün çift espressoya denk kafein tüketmesi kabul edilemez. Bu içecekler masum görünse de uyku düzenini, konsantrasyonu ve sağlığı bozuyor. Şekerli olanlar ise dişlere zarar verip obezite riskini artırıyor.”

Türkiye’de Durum Ne?

Türkiye’de de Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği kapsamında benzer bir düzenleme mevcut. Buna göre:

18 yaş altındaki kişilere enerji içeceği satışı yasak.

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde bu ürünlerin satışı ve reklamı yapılamıyor.

Enerji içeceklerinin ambalajında uyarıcı bilgilere yer verilmesi zorunlu.

Ürün etiketlerinde şu uyarıların açıkça yazılması gerekiyor:

Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, hamileler ve kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez.

Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde veya sonrasında tüketilmemelidir.

Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi önerilmez.

Yasağa Rağmen Tüketim Yaygın

Her ne kadar yasak olsa da Türkiye’de gençler arasında enerji içeceklerine ilgi sürüyor. İzmir’de yapılan akademik bir araştırmaya göre, 18 yaş altı 200 kişiden 158’i yılda en az bir kez enerji içeceği tükettiğini beyan etti.