Dünyaca ünlü İskoç dart oyuncusu Cameron Menzies, Dünya Dart Şampiyonası'nda yaşadığı şoke edici mağlubiyetin ardından öfkesine hakim olamayarak sahnede büyük bir patlama yaşadı. Karşılaşmanın hemen ardından sahnedeki masaya art arda yumruk atan Menzies’in eli kanlar içinde kaldı.

FİŞEĞİ ELİYLE SÖNDÜRDÜ MASAYI YUMRUKLADI

20 yaşındaki turnuva debutantı Charlie Manby karşısında 3-2'lik sürpriz bir yenilgi alan 36 yaşındaki Menzies, rakibinin zaferini kutladığı sırada sinir krizi geçirdi. Masaya üst üste yumruk atan oyuncunun sağ elinde derin bir kesik oluştu. Yaralanan Menzies’in acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan görüntülerde Menzies'in masaya yumruk atmadan önce sahnedeki fişeklerden birini eliyle söndürdüğü görüldü.

MAÇ SONRASI ÖZÜR VE DUYGUSAL AÇIKLAMA

Basın toplantısında konuşan Menzies, “Öncelikle herkesten özür dilerim. Sahnedeki davranışım kabul edilemezdi. Son zamanlarda üzerimde büyük bir baskı vardı ve bir noktada patladım” dedi. Amcası Gary’nin kısa süre önce vefat ettiğini açıklayan sporcu, “Eğer kazanmış olsaydım, bir sonraki maçım amcamın cenaze günü olacaktı. Bu durum beni derinden etkiledi” ifadelerini kullandı.

CEZA KAPIDA: PARA CEZASI VE MEN İHTİMALİ

Menzies’in turnuvadaki bu davranışı, ciddi yaptırımları da beraberinde getirebilir. Turnuva komitesinin olayla ilgili inceleme başlattığı, oyuncuya para cezası ve hatta men cezası verilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Menzies, geçen yıl da ilk turda elenmiş ve gözyaşları içinde sahadan ayrılmıştı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ, SAHADA STRES

Maçın son anlarında sadece 3 puanda kalan Menzies, tribünlerin rakibine yönelttiği destek ve kendisine yönelik "İskoçlar her yerde hüsrana uğruyor" tezahüratlarıyla iyice gerildi. Karşılaşmayı izleyenlerin anlattıklarına göre, bu atmosfer oyuncunun sinirlerinin boşalmasına neden oldu.