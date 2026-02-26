Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri tebliğinde 18 yaşın altındakilere satışı tavsiye edilmeyen enerji içecekleri için Avrupa ülkesi İspanya'da yeni bir uygulama yürürlüğe sokulmaya hazırlanıyor. Marketlerde artık 16 yaşın altındakilere enerji içeceği satılmayacak. Vücuda kalıcı hasarlar verebileceği tespit edilen enerji içeceklerini satın almak isteyen gençlerin görevlilere kimlik göstermesi gerekecek.

TÜRKİYE'DE "TAVSİYE EDİLMEZ" İBARESİ YER ALIYOR

Birçok ülke 16 yaşın altındakilere enerji içeceği satışını yasaklamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de benzer kısıtlamalar uygulanırken İspanya'da da kısa süre içinde bu satış kısıtlamalarının yürürlüğe gireceği öngörülüyor. Türkiye'de bu konu Türk Gıda Kodeksi'nin tebliğiyle düzenleniyor ancak net bir yasak bulunmuyor.

Türkiye'deki enerji içeceklerinin üzerinde; "“Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.” ibarelerinin yazması zorunlu tutuluyor.

UYARILARA RAĞMEN TÜKETİM YOĞUN

Belirli uyarılar yapılsa da Türkiye'de gençler arasında enerji içeceği tüketimi yaygın. İzmir'de yapılan bir araştırmaya göre 18 yaş altı 200 kişiden 158'i yılda en az bir kez bu ürünleri tükettiğini belirtiyor, uzmanlar yoğun şeker ve kafein kullanımının zararları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.