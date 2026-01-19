Türkiye'de çocuk ve gençler arasında yükselen suç dalgası durulmuyor.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin acısı hala tazeyken Samsun ve Ankara'dan da benzer haberler geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk yine 17 yaşındaki iki çocuğa bıçakla saldırdı.

E.K., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.K. (17) ve A.E.D'yi (17) yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan çocuk da Emniyet'e götürüldü.

Ankara'da da bir alışveriş merkezinde 18 yaşından küçük iki grup arasında kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavgada M.E.B., bıçakla yaralandı. Olayla ilgili suça sürüklenen çocuklar D.Ç., M.U. ve Ö.F.D. yakalandı. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.