İstanbul Beyoğlu’nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan Kırdı’yı (27) ensesinden bıçaklayarak cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalıştı.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Taksici Kırdı, Piyalepaşa Bulvarı’ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Anahtarı kontak üzerinden söken şüpheli, aracın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Olay sırasında hafif yaralanan Kırdı, çevreden yardım isteyerek şüpheliyi kovaladı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa süreli kovalamaca ve teknik çalışmalar sonucunda şüpheli B.A.K.’yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “kasten yaralama” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, çocuğun taksiciye saldırı anını ve aracın kontrolünü ele geçirmeye çalışmasını kayıt altına aldı.

'HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ ÖNÜMDEN GEÇTİ'

Taksici Oğuzhan Kırdı, olay anını anlattı. Kırdı, "Polis memurları çalışmalarıyla beraber beni götürmüş olduğu bakkala giderek arkadaşın bilgilerini sordu. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra da şüpheli şahıs yakalandı. Olay esnasında çok farklı senaryolar yaşadım. Şu an anlatmam mümkün değil. Bütün hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Hiç tanımadığım birisi, gecenin yarısı, siz orada ekmek kazanırken sizi öldürmeye çalışıyor. Yani bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret. Gerçekten hayret verici bir olay" diye konuştu.

Oğuzhan Kırdı, "Ben en üst düzeyden ceza almasını istiyorum. Artık şu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olayının da tamamen ortadan kaldırılması lazım. Cezalar artırılmazsa bu çocuk olayları daha da artar. Bilhassa da taksiciler büyük problemler yaşıyorlar. Ben mesleğim adına bu olayların durdurulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.