Mersin'de S.U. yönetimindeki hafif ticari araç ile on altı yaşındaki Defne Su Çelik'in kullandığı motosiklet kavşakta şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın yarattığı etkiyle motosiklet sürücüsü Çelik ve arkasında yolcu olarak bulunan on sekiz yaşındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ savrularak asfalta düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
LİSE ÖĞRENCİSİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ve kontrollerde, çarpışmanın şiddetiyle ağır darbeler alan genç sürücü Defne Su Çelik'in kaza mahallinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan Halil Samet Karadağ ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Turizm meslek lisesinde onuncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Defne Su Çelik'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, KAZA ANI KAMERADA
Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü S.U., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Genç bir kızın hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı.