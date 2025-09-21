Antalyaspor’un altyapısından yetişen Hasan Yakub İlçin, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından karşılaşmaya ilk 11’de başlatıldı. 71. dakikaya kadar sahada kalan genç futbolcu, sergilediği oyunla büyük beğeni topladı.
Rakamlara Yansıyan Etkileyici Performans
Merkez orta saha pozisyonunda görev alan İlçin, istatistikleriyle de göz doldurdu. Maçı 7.1 rating ile tamamlayan genç futbolcu, pas ve oyun zekâsıyla dikkatleri üzerine çekti.
Maç performansı şöyleydi:
İsabetli Pas: 32/34
Uzun Top: 7/7
İkili Mücadele: 5/8
Top Çalma: 2
Pas Arası: 1
“Yeni Emre Belözoğlu” Yorumları
Futbolseverler, maç sonrası sosyal medyada Hasan Yakub İlçin’in oyununu överken, genç yıldız adayını “Yeni Emre Belözoğlu” olarak nitelendiren yorumlar dikkat çekti.