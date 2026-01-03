Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek arkadaşı Muhammet Varoğlu’nu (23) öldüren 16 yaşındaki M.A., “Telefonunda bana ait uygunsuz görüntüler vardı. Kendisinden ayrılırsam bunu yaymakla tehdit ediyordu. Bende uyuşturucu kullanmıştım. Evimizde ağabeyime ait tabancayı alarak kendisini vurdum” dedi. Telefon incelemesinde ise ölen kişinin telefonunda müstehcen görüntüler çıkmayınca M. A. 12 yıl hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde 16 yaşındaki Merve A’nın erkek arkadaşı Muhammet Varoğlu’nu öldürdüğü cinayet davası karara bağlandı.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan M. A., “Muhammed’le sosyal medyadan tanıştık. Elinde bana ait uygunsuz görüntülerim vardı. Kendisinden ayrıldığım taktirde bu görüntüleri aileme vermekle tehdit etti. Uyuşturucu kullanmıştım. Evde ağabeyime ait tabancayla kendisiyle buluştum. Silahı yanıma almamdaki amacım onu öldürmek değildi. Bana ait görüntüleri silmesi için ikna etmek içindi. Parkta konuşurken tartıştık. Bana ‘Arkadaşımın evine gidelim, orada konuşalım’ dedi. Kendisi önde, ben arkasından yürüyordum. Evde görüntülerimi silmesini söyledim ve silahı çekip kendisine doğrulttum. O da elini havaya kaldırıp ‘Tamam dur’ sileceğim dedi. Bu sırada silah ateş aldı. Muhammet’le buluşmadan önce uyuşturucunun etkisi altındaydım. Onu çok sevmiştim. Bir hafta geçtikten sonra bana karşı niyetinin farklı olduğunu anladım. Bana defalarca temasta bulundu. Özel bölgelerime dokundu. Uygunsuz fotoğraflarımı gizlice çekmiş. Kendimi çok kötü hissettim. Benimle ilişkiye girmek için teklifte bulundu. Kabul etmeyince beni zorladı. İlişkiye girmezsem görüntülerimi ağabeyime ve çevreme yayacağını söyledi. Fotoğraflarda ben çıplak değildim ama onun özel bölgesi açıktı. Böyle bir şey olacağını bilseydim silahı yanıma almazdım. Görüntülerin yayınlanmasına bile razı olurdum çok pişmanım” dedi.

M.A.'nın annesi S.B ise ifadesinde, kızının olaydan 2 ay önce tanımadığı biriyle kaçtığını, 6 ay önce psikolojik haplar kullanmaya başladığını belirterek, “20 gündür ilaç kullanmıyordu. Bir arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Telefonun sim kartını çıkarıp evde bıraktı sonra markete gideceğini söyledi. Eve döndüğünde üzerinde silah olup olmadığını görmedim” dedi.

Telefon incelemesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, M.A.’nin telefonunda müstehcen görüntüler bulunduğu, ancak ölenin telefonunda “Kraliçem” olarak kayıtlı mesajlaşmalar olduğu ve bütün mesajların silindiği ve geri getirilemediği tespit edildi.

M ÜEBBET HAP İSTEN 12 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme, ölenin telefonunda M.A.’ye ait cinsel içerikli görüntülerin bulunmadığı belirtti. Mahkeme, Merve’nin cinayeti haksız tahrik altında işlediğine dair kendi ifadesi dışında somut bir delile rastlanılmadığı ve olumsuz kişilik özellikleri de dikkate alındığında hakkında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin de uygulanmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Mahkeme heyeti, Merve’yi müebbet hapisle cezalandırdı, ardından 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle ceza 12 yıla indirildi. Cinayette kullandığı ruhsatsız silah nedeniyle de ayrıca 8 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.