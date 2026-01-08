Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Kısas Mahallesi’nde meydana geldi.

TAKİP ETTİ

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evine gitmekte olan 16 yaşındaki kız çocuğunu takip ederek sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

GENÇ KIZ KAÇIP YARDIM İSTEDİ

Korku içinde kaçan genç kız, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalayarak darbetti.

JANDARMA HALKIN ELİNDEN ALDI

Bazı kişilerin araya girmesiyle olası bir linç girişimi engellenirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.