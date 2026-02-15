Motosiklet tamiri tartışmasında arkadaşları tarafından öldürülen 16 yaşındaki Yusuf Demirci'yi öldüren katillerin cezaevinden ‘Ayaktayız’ pozu verdi yakınları da o fotoğrafı ‘Aslanlar gibi’ notuyla sosyal medyada paylaştı.

Yusuf'un ailesi söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi. Yusuf'un ailesi paylaşımı yapanların katillerin cezaevinden arkadaşı olduğunu ve kendi hesaplarına baktığını kaydetti. Yusuf'un annesi 'Sizlerin vicdanınız yok mu?" diye seslendi. Aile suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU

Küçükçekmece'de 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen olayda iddialara göre arkadaşı, Yusuf Demirci’den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi.

İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı. Arkadaşı Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece’de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci yaşam mücadelesini kaybetti.