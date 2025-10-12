Türkiye’de kronikleşen enflasyon, alım gücünü eritti, 200 liralık banknotun itibarı adeta buharlaştı. 2009’da tedavüle girdiğinde 5 gram altın alınabilen 200 lira, bugün pazarda sadece dört tane kıvırcık alabiliyor. Bu çarpıcı tablo, ekonomideki sert değer kaybını ve halkın cebindeki paranın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Resmî verilere göre, enflasyon son bir yılda yüzde 70’in üzerinde seyrederken, temel gıda ve barınma giderleri çok daha hızlı arttı. Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesine rağmen, kiralardaki fahiş artış ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşın nefes almasını zorlaştırıyor.

Bugün bir asgari ücretli, maaşının neredeyse yarısını kiraya ayırmak zorunda kalıyor. Geri kalanla mutfak masrafı, fatura ve ulaşım giderlerini karşılamak ise her geçen ay daha da imkânsız hale geliyor.

Bir zamanlar 200 liralık banknotun “büyük para” olarak görüldüğü Türkiye’de, artık bu banknot yalnızca küçük bir alışverişin karşılığı oldu.