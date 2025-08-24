Kimliği açıklanmayan öğretmen, 2009 yılında sağlık sorunları nedeniyle rapor aldı. O tarihten bu yana Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki eğitim otoritesinden tam maaşını almaya devam etti.

Metro.co.uk'de yer alan habere göre Almanya'da öğretmenler, kamu görevlisi anlamına gelen "Beamte" statüsünde çalışıyor. Bu statü ise onlara özel sağlık planı, yüksek emeklilik hakkı, iş güvencesi ve süresiz raporlu olduklarında bile tam maaş alma imkanı tanıyor.

MAHKEME "ANLAŞILMAZ" BULDU

Eğitim otoritesi, uzun süredir devam eden bu raporluluk halinin sorgulanması için öğretmenden sağlık muayenesine girmesini talep etti. Ancak öğretmen bu talebi reddederek kuruma karşı dava açtı.

Mahkeme, davayı reddederek durumu "gerçekten anlaşılmaz" olarak niteledi. Karara göre işverenler, gecikmeli de olsa çalışanlardan hastalıklarını kanıtlamalarını isteyebilir.

1 MİLYON EURO MAAŞ ALDI

Die Welt gazetesinde yer alan bilgilerde ise eyalette görev yapan öğretmenlerin aylık 6.174 euroya kadar kazanabildiği belirtildi. Bu hesapla söz konusu öğretmenin, raporlu olduğu 16 yıl boyunca 1 milyon euroya yakın maaş aldığı tahmin ediliyor.

Mahkeme kararına göre, öğretmen maaşını almaya devam etmek istiyorsa sağlık kontrolüne girmek zorunda...