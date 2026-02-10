Ekonomik baskılar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiren marka, perakende sektöründeki kan kaybını durduramayınca kepenk indirme yoluna gitti. Özellikle şehir merkezlerindeki yüksek maliyetler ve online alışverişin devasa yükselişi, yarım asırlık markayı yolun sonuna getirdi.

54 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR

Temelleri 1971 yılında İngiltere’nin York kentinde küçük bir evde atılan Pavers, zamanla konforlu ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden biri olmuştu. 160’tan fazla mağazasıyla dev bir ağa sahip olan marka, Plymouth gibi stratejik noktalardaki şubelerini kalıcı olarak kapatmaya başladı.

Mağaza camlarına asılan "Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor" yazılı notlar, markanın sadık müşterileri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Bölge halkı, köklü markaların fiziksel mağazalarını kapatmasının şehir merkezlerini "hayalet kasabalara" çevirmesinden endişe ediyor.

ONLINE ALIŞVERİŞİN YENİ KURBANI

Sektör analizlerine göre Pavers'ın bu kararı, geleneksel mağazacılığın dijital dönüşüm karşısındaki zorlu sınavını bir kez daha gözler önüne serdi. Müşteriler, "online alışverişin bir kurbanı daha" yorumlarıyla duruma tepki gösterirken, markanın birçok şubesini kapatması perakende dünyasında geniş yankı buldu.

Kapanma kararıyla birlikte başlayan "yarı fiyatına satışlar" mağazalarda yoğunluk oluştururken, operasyonun geri kalanında işten çıkarmaların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sektör temsilcileri, benzer ekonomik baskıların diğer dev markaları da benzer kararlar almaya zorlayabileceği konusunda uyarıyor.