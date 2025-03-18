Batman'da bulunan ve 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Hasankeyf'te 1600 yıllık olduğu belirlenen Geç Roma dönemine ait gözyaşı şişesi ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında yer alan Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal, neden gözyaşı şişesi denildiğini de anlattı.

KADINLAR YASLARINI BU ŞİŞELERLE TUTUYORDU

Şişenin, Hristiyanlık öncesine ait olduğu bir inanış olduğunu söylenen Erdal, kişinin öldüğü zaman arkasında kalan eşi gözyaşlarını bu şişeye biriktirerek mezarına bıraktığını ifade etti. Bundan dolayı bu şişeye gözyaşı şişesi denilmekte.

EŞİNİ KAYBEDEN KADINLARI İFADE EDİYOR

Çok sayıda eserin ortaya çıkarılan Hasankeyf'te bulunan bu şişe de oldukça kıymetli eserlerden biri. Eşlerini kaybeden kadınların üzüntülerini ifade şekli olan gözyaşı şişesi mezarlara bırakılarak hep yanında oldukları mesajı veriyordu.

PAGAN İNANIŞINA AİT

Şişenin günümüze kadar sağlam gelmesinin önemli olduğunu aktaran, Erdal, camdan olmasına rağmen günümüze kadar gelmesin ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunu ifade etti. Bu tür şişelerin genelde pagan inancına ait olduğunu söyleyen Erdal, Roma ve öncesi döneme ait mezarlarda ortaya çıktığını da ekledi.