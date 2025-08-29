Washington DC’de yaşayan Anna Lee Dozier, yıllar önce Maryland’deki bir ikinci el mağazasında gözüne çarpan vazonun yalnızca dekoratif bir obje olduğunu düşünmüştü.

Üzerindeki desenler ona Meksika’yı çağrıştırdı ve iyi bir hatıra olabileceğini düşünerek satın almaya karar verdi. Yaklaşık 165 liraya satın aldığı vazoyu bir süre evinde hatıra niyetine sakladı.

İŞ GEZİSİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Aradan geçen yılların ardından iş için Meksika’ya giden Dozier, Mexico City’deki Ulusal Antropoloji Müzesini ziyaret ettiğinde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Müzedeki vitrinlerde sergilenen Maya vazoları, evinin rafında duran parça ile neredeyse birebir aynıydı.

TÖRENSEL TÜP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelerini gidermek isteyen Dozier, dönüşte Meksika Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Fotoğraf ve ölçümleri inceleyen uzman antropologlar, söz konusu parçanın 2.000 yıllık bir Maya törensel küpü olduğunu doğruladı.

EVİNDE DURMASINDAN ENDİŞELENDİ

Paha biçilemeyen bu tarihi mirasın evinde durmasından endişelenen Dozier, üç çocuğunun arasında böyle bir eseri muhafaza etmenin riskli olduğunu dile getirerek eseri hiç düşünmeden ait olduğu topraklara iade etme kararı aldı.

ARTIK MÜZEDE SERGİLENİYOR

Meksikalı yetkililer tarafından minnettarlıkla karşılanan hareket sonrasında vazo incelenerek sergilenmek üzere ait olduğu topraklarda bir müzeye yerleştirildi. Paha biçilemez binlerce yıllık vazonun nasıl bir hediyelik eşya dükanının raflarına girdiği konusu ise bilinmezliğini sürdürüyor.