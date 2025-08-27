Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “2017 yılından bu yana, lüks yat ve teknelerden almaktan vazgeçilen özel tüketim vergisi 4 milyar dolardan (165 milyar lira) fazla” dedi.



'AYNI GEMİDE DEĞİLİZ'



Bu tutar ile 4 tane Avrasya Tüneli’nin yapılabileceğini söyleyen Deniz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın maliyet listesine göre, yatlardan alınmayan ÖTV ile beş milyon metrekare 100 yataklı hastane, kabaca 121 bin sosyal konut yapılabilecekti. Son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın cebinden habersizce alınan dolaylı vergilerin yüksekliği karşısında sadece çok zengin kesimin sahip olabileceği lüks tüketimden vergi alınmaması hiçbir şekilde kabul edilemez. Ekonomik zorlukla mücadelede iktidarın ‘aynı gemideyiz’ söyleminin toplumun her kesimi için geçerli olmadığı görülüyor” diye konuştu.