Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bilinen adıyla Rama X, yaklaşık 43 milyar ABD doları olarak tahmin edilen devasa servetiyle dünyanın en zengin hükümdarları arasında yer alıyor.

Kral'ın zenginliği, temel olarak Bangkok merkezli devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna, stratejik endüstriyel yatırımlara ve aralarında dünyanın en büyük elması olarak kabul edilen 545 karatlık Altın Jübile elmasının da bulunduğu paha biçilmez bir lüks varlıklar koleksiyonuna dayanıyor.

Kral Rama X'in servetinin en büyük dilimini gayrimenkul varlıkları oluşturuyor. İspanyol gazetesi As'a göre, Kral'ın sadece Bangkok'ta 17.000 mülkü ve ülke genelinde yaklaşık 16.000 dönüm arazisi bulunuyor. Bu mülkler, hem devasa bir kira geliri sağlıyor hem de yeni lüks gayrimenkul projeleri için bir temel oluşturuyor.

Kral'ın lüks varlıklara olan tutkusu da servetinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Koleksiyonunda 38 özel jet, 300'den fazla lüks otomobil ve 52 adet geleneksel tören teknesi bulunuyor.

Mücevher koleksiyonunun en değerli parçası ise, CEOWorld dergisi tarafından dünyanın en büyük işlenmiş elması olarak kabul edilen 545,67 karatlık Altın Jübile (Golden Jubilee) elmasıdır.

Bu servet sadece miras değil

Kral, servetini sadece mirasla değil, aynı zamanda telekomünikasyon, enerji ve ağır sanayi gibi stratejik sektörlere yaptığı yatırımlarla da aktif olarak büyütüyor. Tayland yasaları, kraliyet faaliyetleri, devlet işleri veya dini amaçlar için kullanılan mülkler için vergi muafiyetleri tanıyarak bu servetin korunmasına da olanak sağlıyor.

Resmi ikametgahı Bangkok'taki Büyük Saray olmasına rağmen, Kral'ın sık sık Almanya'da vakit geçirdiği ve burada da özel bir konutu bulunduğu biliniyor.

2016'da babası Kral Bhumibol Adulyadej'in ardından tahta çıkan Rama X, Avustralya ve İngiltere'de askeri eğitim almış deneyimli bir pilottur. Babasından devraldığı muazzam mirası, tahta çıktığından beri yaptığı stratejik hamlelerle daha da büyüttüğü belirtiliyor.