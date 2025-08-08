ABD'li banka, JPMorgan, Fed'e yönelik beklentilerini değişti. Bankaya göre, Fed, faiz indirimine eylül ayından başlayarak toplamda 3 faiz indirimi yapacak.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2025 yılına yönelik faiz indirimi beklentilerinde değişikliğe gitti.

Banka, daha önceki aralık ayında tek bir indirim tahmini yerine, eylül ayından başlayarak üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.

Fed’in bu yılın geri kalanında 17 Eylül, 29 Ekim ve 10 Aralık olmak üzere üç toplantısı kaldı. Fed halen faizi 4,25-4,50 aralığında sabit tutmaya devam ediyor.