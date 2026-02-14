Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Ancak 17 il için risk seviyesi daha yüksek. Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, fırtına ve yağışlı bir havayla birleşiyor. Özellikle Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER
Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye’de yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar ve doğal afet risklerine karşı teyakkuza geçmesi istendi.
SALI GÜNÜNE DİKKAT: SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları için "vade doldu." Meteoroloji, salı gününden itibaren batı illerinden başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Kar, sağanak ve fırtınanın etkisiyle havaların iyice sertleşmesi bekleniyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR
Fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı uyarı yapılırken, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gece saatlerinde görülecek buzlanma ve don olayının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği hatırlatıldı.