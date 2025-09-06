İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan, internet üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı aldatan 34 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen mal varlıklarının değeri yaklaşık 225 milyon lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olarak yürütülen operasyonlar; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli olmak üzere birçok ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların amacını şöyle açıkladı:

Sosyal medya üzerinden sahte "motosiklet" ilanları vererek vatandaşları dolandırmak.

İnternet bağlantılı işletim sistemleri aracılığıyla kumar oyunları kurarak kumar oynatmak.

İnternet sitelerinde "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" adı altında sahte ilanlarla dolandırıcılık yapmak.

MASAK raporlarına dayanılarak başlatılan soruşturmalar sonucunda şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyona katılan tüm birimleri tebrik ederek, "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz" dedi.