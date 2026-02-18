En düşük emekli aylığı geçinilmeyecek seviyede kaldı. Ramazan'ın gelmesiyle emekliler bayram ikramiyesini dillendirmeye başladı.

ÜÇ FARKLI İKRAMİYE SENARYOSU

Emekli nefes alabilmek için ikramiyeyi bekliyor. Kulisler üç farklı senaryo var. İkramiye 5 Bin tl olursa emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 10 Bin lira ikramiye alacak.

İkinci ihtimalde ikramiye 5 Bin 500 TL olursa iki bayram 11 Bin TL alınacak. Üçüncü ve en güçlü ihtimalde ise 6 Bin lira bu şekilde ise toplam ödeme 12 Bin lira olacak.