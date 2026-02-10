Sosyal medyada paylaşılan bir kuyumcu videosu, altın fiyatları ve zekât hesaplamaları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Bir yıllık birikiminin zekâtını ödemek için kuyumcuya giden bir vatandaşın altın stoğu, çıkan toplam değerle dudak uçuklattı.

DEĞERİ 17 MİLYON

Kuyumcu, müşterisine ait çok sayıda altını hassas terazide tartarak güncel piyasa değerini hesapladı. Yapılan hesaplama sonucunda, altınların bozdurulması halinde elde edilecek nakit tutarın tam olarak 17 milyon 124 bin 640 TL olduğu açıklandı. Kuyumcu, bu rakamın güncel kur üzerinden nakit karşılığı olduğunu vurguladı.

ZEKATI NE KADAR OLDU?

Videonun en çok konuşulan kısmı ise çıkan zekât tutarı oldu. İslam hukukuna göre malın kırkta biri oranında verilen zekât miktarı, bu dev servet için 428 bin 120 TL olarak hesaplandı. Tek bir kişinin yıllık zekât borcunun lüks bir otomobil fiyatına yaklaşması, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan detay oldu.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından yorumlar da gecikmedi. Bazı kullanıcılar "Zenginliğin zekâtı bile bir servet" yorumunu yaparken, bazıları ise bu tarz paylaşımların güvenlik ve mahremiyet açısından riskli olduğunu savundu. Video, kısa sürede binlerce paylaşım ve beğeni alarak günün en çok izlenen içerikleri arasına girdi.