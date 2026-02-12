Takvimlerinizi işaretleyin, çünkü 17 Şubat sıradan bir salı değil. Eski kadim kültürlere göre bu tarih, 60 yıldır kilitli duran bir kapının açılışı. En son 1966'da yaşanan ve dünyayı kasıp kavuran Ateş Atı Yılı (Fire Horse Year) geri dönüyor.

Çin astrolojisinde zaman, sadece 12 hayvanla değil, aynı zamanda 5 elementle (Tahta, Ateş, Toprak, Metal, Su) ölçülür. Bu kombinasyon devasa bir çark gibidir ve tam turunu 60 yılda tamamlar.

17 Şubat'ta, bir nesil önce (1966'da) var olan o "göksel imza" yeniden aktif hale geliyor. Bu, tesadüf değil; kaderin bir "reset" tuşuna basması olarak görülüyor.

ATEŞ VE ATIN TEHLİKELİ DANSI

Bu yılın enerjisi "Çift Ateşli Rezonans" olarak adlandırılıyor ve son derece yoğun.

At: Özgürlük, hız, savaşçı ruh ve bağımsızlık.

Ateş: Dönüşüm, yıkım ve enerjinin zirvesi (Yang).

Bu ikili birleştiğinde ortaya sakin bir yıl çıkmaz. Bu bir eylem yılıdır. Eski metinler bu dönemi, "İnsanların eski yolları terk edip, hayatlarının yeni hanedanlarını kurdukları zaman" olarak tanımlar.

1966 FENOMENİ: BİR ÜLKE DEĞİŞTİ

Bu enerji o kadar güçlüdür ki, 1966'da Japonya'da doğum oranları ciddi şekilde düşmüştü. İnanışa göre, Ateş Atı yılında doğan kadınlar o kadar güçlü, boyun eğmez ve "yakıcı" olacaktı ki, geleneksel aile yapısını tehdit edebilirlerdi. Batıl inanç ya da değil; bu enerji kitlelerin davranışını değiştirebilecek güçte.

BU YIL NELER OLACAK? (RAHATINIZ BOZULACAK)

Ateş Atı nazik değildir, dürüsttür.

Yarım kalmış ilişkiler sarsılacak.

Ertelenen kariyer değişimleri zorunlu hale gelecek.

"Konfor alanı" diye bir yer kalmayacak.

KİMLER TOPUN AĞZINDA? 5 BURÇ DİKKAT!

Bu enerji herkesi etkileyecek ama şu 5 burç için "kaderin uyarı vermeden vurduğu" bir yıl olacak:

KOÇ (Şimdi ya da Asla): Ateşin doğal çocuğusunuz. Beklenmedik itiraflar ve teklifler kapıda. Durursanız yanarsınız, hareket ederseniz kazanırsınız.

ASLAN (Kükreme Vakti): Çok uzun süredir "uyumlu" görünmek için kendinizi küçülttünüz. Bu yıl parlayacak ve ilişkilerde hakkınız olanı talep edeceksiniz.

YAY (Büyük Göç): Rutinler sizi boğuyor. Başka bir şehir, başka bir aşk veya başka bir proje... Hareket kaçınılmaz.

AKREP (Sırlar Dökülüyor): Gizli olan her şey aydınlanacak. Yüzleşmeler can yakabilir ama sizi özgürleştirecek.

OĞLAK (Kontrolü Bırak): Planlarınız tutmayacak ve bu iyi bir şey. Hayatın akışına güvenmeyi öğreneceğiniz, kontrolü kaybettiğinizde kazanacağınız bir yıl.