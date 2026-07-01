Deniz tutkularıyla bilinen ünlü isimleri de yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Tekne boyu 10 metrenin üzerinde olan kaptanlar, ehliyetlerini yenilemek için eğitim alıp sınava girecek.

YAKLAŞIK 600 BİN KAPTANIN EHLİYETİ YENİLENECEK

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, 17 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte 10 metreden büyük tekne kullanan yaklaşık 600 bin kaptanın ehliyet yenileme süreci başlayacak.

SINAVDAN GEÇEMEYEN DENİZE AÇILAMAYACAK

Yeni kurallara göre kaptanların belirlenen eğitimleri tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekecek. Sınavdan geçemeyen veya ehliyetini yenilemeyen kaptanlar ise yasal olarak denize açılamayacak.

Kurallara uymadan denize çıkan kaptanlara da idari yaptırım uygulanacak. Ehliyeti bulunmayan ya da yenileme sürecini tamamlamayan kişilere, teknenin 10 metreyi aşan her bir metresi için her kontrolde 2 bin 500 lira ceza kesilecek.

TEKNE SAHİBİ ÜNLÜLER GÜNDEM OLDU

Düzenleme, deniz tutkuları ve tekne meraklarıyla bilinen ünlü isimleri de kapsayabilir. Tekne sahibi olan bazı sanatçıların da yeni süreç kapsamında sınava girmesi gerekebilecek.

Denizle yakından ilgilenen ve tekne sahibi olduğu bilinen isimler arasında Ata Demirer, Gani Müjde, Mehmet Aslantuğ, Beyazıt Öztürk, Uğur Yücel ve Zafer Algöz bulunuyor.

Ünlü isimlerin yeni düzenleme kapsamında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.