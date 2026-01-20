Yaklaşık bir ay önce Van'dan İstanbul'a gelen iki sevgili bir otele yerleşti. 17 ve 21 yaşında olan şüpheliler, sosyal medyadan kendilerine sahte bir hesap açarak kurbanlarına takip isteği göndermeye başladı.

Star Ana Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; 17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı. Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı. Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.

Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken gelen bir şikayetle polis harekete geçti. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü.

İncelenen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi. Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.