Olay, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelde aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Karaboğa, akşam saatlerinde 08 ABH 846 plakalı motosikletine bindi. Karaboğa sokakta ilerlediği sırada Ayhan B.’nin kullandığı kamyonetin yanından geçmek istedi. Sokakta ilerleyen Karaboğa, kamyonetle park halindeki otomobil arasından geçtiği sırada motosikletin kontrolünü kaybederek aracın altında kaldı. Kamyonetin ezdiği Karaboğa ağır yaralandı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONET ÜSTÜNDEN GEÇİP GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Karaboğa'yı ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Karaboğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KASİSTEN GEÇTİM SANDIM FARK ETMEDİM'

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başladan polis ekipleri sürücü Ayhan B.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ayhan B. politeki ifadesinde "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ayhan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Karaboğa ise 'Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek' maddesinden asli kusurlu bulundu.

'BEN SANA DOYAMADIM MUSTAFAM'

Mustafa Karaboğa'nın cenazesi, Sultan Selim Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Karaboğa’nın ölümü yakınlarını yasa boğarken, arkadaşları sosyal medya hesaplarından 'Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar Mustafam' notuyla acılarını paylaştı.