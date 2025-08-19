İddianın büyüklüğü üzerine Muluwork, Dubai'deki bir hastanede günlerce gözlem altında tutuldu. Yapılan tetkiklerde vücudunda gıda kalıntısına rastlanmadı. Hatta doktorlar, zihinsel sağlığını da inceleyerek durumu anlamaya çalıştı. Sonuç olarak kadının tamamen sağlıklı olduğu kanısına varıldı.

ÇOCUK SAHİBİ OLDU AMA HALA YEMİYOR

Muluwork'un bir kızı var. Hamileliği sırasında bebeğin gelişimi için kendisine serumla glikoz verildiğini söylüyor. "Hiç iştahım yok, yemek kokusunu alsam bile canım istemiyor" diyen genç kadın, kızı ve kız kardeşi için yemek yapmaya devam ediyor.

Komşuları da onun bu durumunu, "Onu hiç yemek yerken görmedik. Bildik bileli böyle" sözleriyle doğruluyor.

BAŞBAKAN BİLE AYAĞINA GİTTİ

Etiyopya Başbakanı, Muluwork'ün hikayesini duyunca onunla tanışmış ve hatta tedavi görmesi için Dubai'ye gönderilmesini sağlamış. Ancak bugüne kadar gizem çözülmüş değil.

SORULUNCA "TANRI'NIN İŞİ" DİYOR

Muluwork ise kendisine sorulduğunda bu durumu bilimle değil, inançla açıklamayı tercih ediyor:

"Yememek ve içmemek Tanrı'nın bana verdiği bir özellik. Bu sayede inancım daha da güçlendi."

Köyündeki hayatına devam eden genç kadın; bahçesinde sebze yetiştiriyor, ailesine yemek pişiriyor ama kendisi hiçbir şey tatmıyor.

BİLİM Mİ MUCİZE Mİ?

Tıp bilimine göre insanın günlerce bile susuz yaşaması mümkün değil. Ancak Muluwork'un 16 yıldır yemek yemediği iddiası hem doktor raporlarıyla hem de çevresindeki tanıklarla destekleniyor.

Bu durum da herkesin aklına, "Muluwork gerçekten bir mucize mi yoksa dünyanın en inandırıcı yalanını mı yaşıyor?" sorusunu getiriyor...