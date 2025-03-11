AKP’lilere, ‘adrese teslim’ yöntemle milyonlarca liralık ihaleler veriliyor. Elazığ’da 70 hafif çelik konut ihalesi için Çevre Bakanlığı ihaleye çıktı. 9 şirketin katıldığı ihaleyi GLC Group İnşaat ve Abdulvahap Yılmaz ortaklığı kazandı. 7 Şubat’ta başlayan inşaat 4 Eylül’de bitecek. Bu iş için şirket bir ayda 24 milyon TL kazanacak. İhaleyi alan şirketin büyük payı ise Uğurcan Güleç’e ait.

Ayrıca Güleç, AKP Elazığ Eski Gençlik Kolları Başkanı ve AKP Genel Merkezi’nde de çalışma yürütmüş bir isim.