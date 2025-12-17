Birleşik Krallık’ta bir hayır mağazasında yapılan alışveriş, ikinci el ürünlerin gerçek değerinin bazen etiket fiyatının çok üzerinde olabileceğini gösterdi. Mağazadaki askıları inceleyen Chris adlı bir ikinci el meraklısı, 3,50 euroya (yaklaşık 175,53 Türk Lirası) satın aldığı bir hırkanın aslında üst segment bir markaya ait olduğunu fark etti.

İlk bakışta sade görünen açık gri renkli kadın hırkası, dış görünüşüyle herhangi bir ipucu vermese de etiketi inceleyen Chris, ürünün İrlanda merkezli bir triko markasına ait olduğunu anlayınca satın almaya karar verdi. Daha sonra yaptığı araştırma, bu tercihin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koydu.

Satın alma öncesinde ürünün içeriğini kontrol eden Chris, hırkanın %30 kaşmir ve %70 merinos yününden üretildiğini gördü. Triko dünyasında kaliteli kabul edilen bu iki malzeme, ürünün değerine işaret ediyordu. Bu özellikleriyle hırkanın, 175,53 TL’lik satış fiyatının çok üzerinde bir değere sahip olduğu anlaşıldı.

YÜKSEK KALİTELİ BİR ÜRÜN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Blogda yer alan bilgilere göre, markanın ürünlerinde mohair, alpaka, keten, merinos ve kaşmir gibi yüksek kaliteli materyaller kullanılıyor. Inis Meain imzalı kazak ve hırkaların yeni satış fiyatları ise genellikle 300 ile 800 euro arasında değişiyor.

UYGUN FİYATTAN KARLI BİR İKİNCİ EL SATIŞINA

Eve döndükten sonra ikinci el platformlarını inceleyen Chris, aynı markaya ait benzer ürünlerin 100 ile 160 euro arasında alıcı bulduğunu tespit etti. Daha önce satılmış bir modelin 148 euroya el değiştirdiğini gören Chris, hırkayı yaklaşık 150 eurodan satışa çıkarmayı planladığını söyledi.