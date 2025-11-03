Hükümetin açıkladığı son 'sosyal konut projesi'nde başvuru için gerekli şartlar merak ediliyor.

Dar gelirli vatandaşlara dönük yapılacak 500 bin konut projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.

Ensonhaber'e konuşan Kurum, 18-30 yaş arası gençlerin, anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.

Kurum, 30 yaşında üzerindekilerin anne babaları üzerinde gayrimenkul olsa dahi başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili konuştu.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz" dedi.