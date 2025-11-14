İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali 23 Kasım'da sona eriyor. Bienal, Beyoğlu-Karaköy hattında yer alan sekiz farklı mekânda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Christine Tohmé küratörlüğünde 'Üç Ayaklı Kedi' başlığıyla düzenlenen bienalin ilk ayağı "kendini koruma" ve "gelecek olasılıkları" temaları etrafında şekilleniyor.

Bienalde yer alan 30'u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri; Elhamra Han, Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi, Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Zihni Han, Galeri 77, Muradiye Han ve Galata Rum Okulu'nda 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

18. İSTANBUL BİENALİ MEKANLARI VE SANATÇILARI

Elhamra Han

Sanatçılar: Mona Benyamin, Şafak Şule Kemancı, Jagdeep Raina, Riar Rizaldi, Lara Saab, Natasha Tontey, Sevil Tunaboylu

Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi

Sanatçı: Khalil Rabah

Meclis-i Mebusan 35

Sanatçılar: Eva Fàbregas, Pilar Quinteros, VASKOS (Vassilis Noulas & Kostas Tzimoulis)

Külah Fabrikası

Sanatçılar: Doruntina Kastrati, Claudia Pagès Rabal

Zihni Han Sanatçılar: Abdullah Al Saadi, Willy Aractingi, Karimah Ashadu, Chen Ching-Yuan, Ian Davis, Celina Eceiza, Pélagie Gbaguidi, Rafik Greiss, Jasleen Kaur, Valentin Noujaïm, Marwan Rechmaoui, Stéphanie Saadé, Sara Sadik, Sohail Salem, Elif Saydam, Selma Selman

Galeri 77

Sanatçılar: Haig Aivazian, Ola Hassanain, Mona Marzouk, Dilek Winchester

Muradiye Han

Sanatçı: Ana Alenso

Galata Rum Okulu

Sanatçılar: Nolan Oswald Dennis, İpek Duben, Ali Eyal, Simone Fattal, Lou Fauroux, Lungiswa Gqunta, Kongkee, Seta Manoukian, Merve Mepa, Naomi Rincón-Gallardo, Ana Vaz, Akram Zaatari, Ayman Zedani

18. İstanbul Bienali ziyaret gün ve saatleri

18. İstanbul Bienali, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında tüm mekânlarda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ziyaretçilerin mekânlara son giriş saatleri Galata Rum Okulu, Zihni Han ve Elhamra Han için 17.30; Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Galeri 77 ve Muradiye Han için ise 17.45’tir. Mekânların ziyaret saatlerinde farklılıklar olabilir.