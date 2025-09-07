Türkiye'nin yeni kız grubu olarak ünlenen Manifest grubu dün ilk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta verdi.

Siyah sahne kıyafetleri çok konuşulan grup sosyal medyada da gündem oldu.

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup aynı zamanda danslarıyla da dikkatleri üzerlerine çektiler.

Grubun dans sırasındaki kıyafet seçimi ise yine sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Grup ise ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin seyircinin izlediğini açıkladı.