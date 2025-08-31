Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kıyafet serbestliğini kaldırmasının ardından, ayakkabı konusunda net bir karar bekleniyordu. MEB, tartışmalara son noktayı koyarak siyah ayakkabı zorunluluğuna dair herhangi bir karar alınmadığını açıkladı.

Tartışmayı başlatan, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği’nin (TASD) MEB’e sunduğu rapor oldu.

Dernek, deri ve kösele tabanlı ayakkabıların çocuk gelişimine olumlu katkılar sağladığını savunarak, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi.

Rapora göre, sahte ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyon çiftten 200 milyon çifte ulaştı; bu artışta okullardaki serbest kıyafet uygulaması etkili oldu.

TASD, spor ayakkabıların, özellikle sahtelerinin, çocukların ayak gelişimini olumsuz etkilediğini, taban düzlüğü ve basma problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açtığını iddia etti.

Dernek Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralı olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu ve bunun hem çocukları hem de velileri zorladığını belirtti.

NTV'de yer alan habere göre MEB Basın Müşaviri Yılmaz Güney ise, 2026-2027 öğretim yılında siyah ayakkabı zorunluluğu getirileceğine dair haberleri yalanlayarak, “Böyle bir karar yok, onaylanmadı ve üzerinde çalışılmıyor” dedi.

Türkiye’de 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bunların 15 milyon 849 bin 271’i resmî, 1 milyon 631 bin 192’si özel, 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında öğrenim görüyor. Öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kızlardan oluşuyor.