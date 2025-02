Ağır hastalıklara neden olan bu bakterileri genellikle ateş, hastalık ve ishale yol açtığı belirtiliyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), geri çağırmanın yalnızca bir önlem olduğunu ve söz konusu peynirlerin Listeria monocytogenes bakterisi taşıyabileceğini vurguladı.

Etkilenen peynirler arasında Spar Old Irish Creamery Cheddar with Chilli, Horgans Irish Smoked Cheddar ve Old Irish Creamery Cheese Pepper Cheese yer almakta. Ürünlerin hepsi 150 gramlık ambalajlara sahip ve son tüketim tarihleri ise Mayıs 2025. FSA, geri çağrılan ürünlerle ilgili mağazalarda duyurular yayınlanacağını ve bu peynirleri satın alan kişilere iadelerini yapmaları gerektiği bilgisini verecek.

BEBEKLER VE HAMİLELER İÇİN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Listeria, genellikle pastörize edilmemiş süt ürünlerinde ve yumuşak peynirlerde bulunan zararlı bir bakteri olarak tanımlanıyor. Bu bakteri, ölümcül olabilecek menenjit gibi komplikasyonlara yol açabilir, özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve bebekler için büyük bir risk teşkil ediyor.

Son verilere göre, sadece 2023 yılında İngiltere ve Galler’de 177 listeriosis vakası kaydedilirken, bu vakaların 32’si ölümle sonuçlandı. ABD’de ise her yıl yaklaşık 1.600 kişi bu bakteriye yakalanıyor. Geri çağrılması gereken peynirler arasında birçok farklı çeşit bulunuyor: Çeşitler arasında acılı cheddar, sarımsaklı cheddar ve hatta viski aromalı çedarlar yer alıyor. Tüketicilere, bu ürünleri mağazalarına iade etmeleri ve geri ödeme talep etmeleri hatırlatılıyor.

18 İRLANDA PEYNİRİ GERİ ÇAĞRILDI

JOD Gıda Ürünleri tarafından üretilen ve Tesco ile Spar gibi perakende zincirlerinde satışı yapılan 18 İrlanda peynir ürünü, ölümcül olabilen Listeria monocytogenes bakterisi bulaşması ihtimali nedeniyle süpermarket raflarından çekildi. Gıda Standartları Ajansı, bu ürünler için yayımladığı "yemeyin" uyarısıyla, tüketicilerin sağlığını korumayı amaçlıyor.

İlgili peynirlerin tümü 150 gramlık paketlerde sunuluyor ve son tüketim tarihleri Mayıs 2025 olarak belirlenmiş durumda. Bu ürünler arasında, Spar Old Irish Creamery Cheddar with Chilli, Horgans Irish Smoked Cheddar ve Old Irish Creamery Cheese Pepper Cheese gibi çeşitler yer alıyor. Üretici, bu ürünleri satın alan tüketicilerin, fiş göstermeden ürünleri tam geri ödeme yapılacak şekilde iade etmelerini isteniyor.

YAŞILAR DA TEHLİKEDE

Listeria monocytogenes bakterisinin neden olduğu listeriyozis, özellikle yaşlı bireyler, hamile kadınlar ve bebekler için ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Enfeksiyon genellikle yüksek ateş, kas ağrıları, titreme ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterirken, bazı vakalarda menenjit gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu bakteri, pastörize edilmemiş süt ürünleri, yumuşak peynirler ve önceden paketlenmiş sandviçler gibi gıdalarda sıklıkla tespit ediliyor.

Gıda güvenliği otoriteleri, herhangi bir gıda ürününde risk belirlenmesi durumunda perakende noktalarında bilgilendirme yaparak tüketicilerin ne yapmaları gerektiğini duyuruyor. İngiltere ve Galler’de 2023 yılında bildirilen 177 listeriyozis vakası ve yaklaşık 32 ölüm örneği, bu tür gıda kaynaklı enfeksiyonların ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor. ABD’de ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, her yıl yaklaşık 1.600 listeriyozis vakasının meydana geldiğini tahmin ediyor.