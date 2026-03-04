Futbol dünyasının yükselen değerlerinden Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki çarpıcı bir iddiayla gündeme oturdu. İspanyol sosyal medya fenomeni Adriana Lobaz ile yeni bir ilişkiye başladığı belirtilen genç yıldızın, sevgilisine sunduğu maddi imkanlar magazin dünyasında taşları yerinden oynattı.

SINIR TANIMAYAN ALIŞVERİŞ YETKİSİ

İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından sosyal medyada yayılan iddialara göre, Garnacho ilişkisinde cömertliği bir üst seviyeye taşıdı. Yıldız futbolcunun, Lobaz'a tüm kişisel harcamalarında ve lüks alışverişlerinde kullanması için "limitsiz" statüde bir kredi kartı verdiği öne sürüldü. Sevgilisine "dünyadaki her şeyi satın alma özgürlüğü" tanıyan bu kart jesti, kısa sürede spor ve magazin çevrelerinde en çok konuşulan konu haline geldi.