İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'ye 1-0 kaybetti. Martin Satriano'nun 39'uncu dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruşla gelen gol, skoru belirledi. Öte yandan 90+5'te Real Madrid'de Mastantuono, 90+7'de ise Getafe'de Adrian Liso kırmızı kartla oyun dışı kalan isimler oldu.

Getafe, bu galibiyetle 18 yıl aradan sonra ilk kez Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı galibiyet sevinci yaşadı. Lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen Eflatun-Beyazlılarda başkan Florentino Perez, taraftarların yoğun protestosuna maruz kalarak istifaya çağırıldı.

ARDA GÜLER'İN HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan maça damgasını vuran hareket ise milli yıldız Arda Güler'den geldi. İlk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Arda, 6 dribling denemesinde 5 kez başarı sağlayarak maçın en fazla adam geçen oyuncusu oldu. Geçen günlerde 21 yaşına giren Arda'nın maçta yaptığı bir dribling, kulüp efsanesi Zinedine Zidane'ın ikonik çalımına benzetildi ve gecenin en çok konuşulan hareketi oldu.

Milli yıldız ayrıca yüzde 93'lük pas isabeti sağlarken 2 şut denemesinde 1 kez kaleyi buldu. 70'nci dakikada oyundan çıkan Arda'nın yerine giren Mastantuono ise 90+5'te kırmızı kartla ihraç edildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 40 maçta 2.607 dakika süre alan Arda Güler; 3 gol ve 12 asistle 15 gole doğrudan etki etti.