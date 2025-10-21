Ticaret Bakanlığı, yapılan piyasa denetimleri ve laboratuvar incelemeleri sonucunda insan sağlığına zararlı ve güvensiz ürünlerin tespit edilmesi üzerine üç ürün grubuna yönelik yeni kısıtlama kararı aldı.

ARTIK POSTA YOLUYLA ÜLKEYE GİRİŞ YASAKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünleri yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle artık posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye getirilemeyecek.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü incelemelerde, e-ticaret platformlarından temin edilen 182 ürünün 148’inin mevzuata aykırı ve güvensiz olduğu belirlendi. Bu oran, incelenen ürünlerin yüzde 81’inin güvenlik kriterlerini karşılamadığını ortaya koydu.

Yapılan analizlerde, özellikle ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, insan ve kamu sağlığının korunması ile tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla bu düzenlemenin yürürlüğe alındığı vurgulandı.

Yeni düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu ürün grupları artık “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkeye sokulamayacak.

Ticaret Bakanlığı, “Tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşımını sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.