Milyonlarca Gmail kullanıcısını ilgilendiren büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

Gerçekleşen siber saldırı sonucunda, 183 milyon e-posta hesabının şifreleriyle birlikte internete sızdırıldığı tespit edildi. Bu durum, yalnızca e-posta hesaplarını değil, aynı zamanda bu hesaplara bağlı diğer tüm çevrimiçi servisleri de büyük bir risk altına sokuyor.

Siber güvenlik uzmanları, asıl tehlikenin çalınan Gmail bilgileriyle diğer platformlardaki hesaplara erişim sağlanması olduğunu vurguluyor. Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri e-posta ve şifre kombinasyonunu kullanarak, kullanıcıların sosyal medya, online bankacılık ve alışveriş siteleri gibi farklı hizmetlerdeki hesaplarını da hedef alabilir.

Sızıntı nisanda yaşandı, yeni ortaya çıktı

Bu yılın nisan ayında meydana geldiği anlaşılan sızıntı, veri ihlallerini takip eden ve kullanıcıları uyaran "Have I Been Pwned" adlı platform tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Platformun kurucusu Troy Hunt, sızdırılan verilerin internet genelinden toplanan çok daha geniş kapsamlı bir veri setinin parçası olduğunu belirtti. "Have I Been Pwned" sitesi, bugüne kadar 900'den fazla web sitesindeki 15 milyardan fazla hesabın sızıntı verisini takip ediyor.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Hesabınızın bu sızıntıdan etkilenip etkilenmediğini "Have I Been Pwned" web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak uzmanlar, sızıntı listesinde olmasanız bile tüm kullanıcıların proaktif davranarak aşağıdaki önlemleri almasını öneriyor:

Şifrenizi derhal değiştirin: Gmail şifrenizi, daha önce kullanmadığınız güçlü ve tahmin edilmesi zor yeni bir şifre ile güncelleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin: Bu özellik, hesabınıza ek bir güvenlik katmanı ekler. Şifreniz çalınsa bile, telefonunuza veya başka bir cihaza gönderilen ikinci bir kod olmadan hesabınıza giriş yapılamaz. Google, bu konuda kullanıcılarına çeşitli ve güvenilir güvenlik seçenekleri sunmaktadır.

Bu olay, dijital dünyada hesap güvenliğinin ve proaktif önlemler almanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Google'dan acil uyarı: Tehlike sadece Gmail ile sınırlı değil