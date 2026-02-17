Her yıl daha fazla zarar eden PTT, 2025’i benzer biçimde kapattı. 185 yıl önce kurulan kurum, 2025’te de 4 milyar 510 milyon lira civarında zarar etti. Böylelikle PTT’nin Varlık Fonu’na devredildiği 2018’den bu yana son 7 yıldaki zararı 13 milyar 106 milyon liraya çıktı.

BİLİNÇLİ BİR TERCİH

“PTT, Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar üstüne zarar ediyor” diyen CHP’li Mehmet Tahtasız, “Varlık Fonu’nun el attığı kurumlar iflah oluyor. ÇAYKUR, BOTAŞ, TÜRKŞEKER, PTT, Et ve Süt Kurumu gibi gözde şirketler, Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar üstüne zarar ediyor” dedi. 201 şubesini kapatan PTT, kullandığı kredilerden dolayı 951 milyon lira faiz ödedi, PTT’nin personel sayısındaki azalma da dikkat çekiyor. Kurumda 2022 yılında 23 bin 508 personel vardı. 2025’te 21 bin 5 kişiye düştü. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kamko da PTT, EÜAŞ, Ziraat Bankası, Halkbank ve SGK’nın zararının katlandığını belirterek “Bu tablo bilinçli tercihlerle oluşturulmuş kamu kaynak aktarımıdır. Bedelini millet ödüyor, sorumluların ödüllendiriliyor” diye konuştu.