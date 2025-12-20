Hindistan’ın Odisha eyaletine bağlı Sambalpur kentinde, polis ve sivil savunma birimlerine destek veren Ev Muhafızlığı (Home Guards) teşkilatında açılan 187 kişilik kadro için yaklaşık 8 bin kişi işe alım sınavına girdi.

Asgari başvuru şartının 5. sınıf mezuniyeti olmasına rağmen, adaylar arasında çok sayıda lisans ve yüksek lisans mezunu bulunması dikkat çekti.

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI BAŞVURDU

Ev Muhafızlığı pozisyonları, genellikle sözleşmeli ve ihtiyaca dayalı olarak yürütülüyor; görevler arasında iç güvenlik, kalabalık kontrolü, afet yardımı ve kamu düzenine destek yer alıyor. Temel eğitim şartı yeterli olmasına karşın, sınava yoğun ilgi gösterilmesi, bölgede eğitimli gençler için istikrarlı iş olanaklarının sınırlı olduğunu ortaya koydu.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle sınavın klasik merkezlerde yapılması mümkün olmadı. Yetkililer, lojistik ve güvenlik gerekçeleriyle sınavı Jamadarpali Havaalanı’nda, açık alanda gerçekleştirdi. Adaylar uçak pistinde sıralar halinde oturtularak sınava alındı.

8 BİN KİŞİ KATILDI

Alışılmadık mekâna rağmen sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Sambalpur Emniyet Müdür Yardımcısı (ASP), sınava yaklaşık 10 bin başvuru yapıldığını, sınav günü ise 8 bin adayın katılım sağladığını ifade ederek, “Bu kadar büyük bir aday grubunu kapalı alanlarda yönetmek zordu. Olası aksaklıkları önlemek ve güvenliği sağlamak için açık alan tercih edildi” dedi.