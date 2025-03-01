Fransa'nın taşımacılık sektöründe son yıllarda ciddi bir şoför açığı yaşandığı aktarılıyor. 2024 yılı itibariyle, ülkede yaklaşık 22 bin tır şoförlüğü pozisyonunun boş kalması, sektördeki personel sıkıntısının boyutlarını gözler önüne sererken, bu sorunun ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor. Artı33'ün haberine göre, taşımacılık alanında çalışanların emekli olmasıyla yeni işe alımlar arasındaki dengesizlik, sektörün karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YETERSİZ MAAŞ ARTIŞI

Uzmanlar, tır şoförlerinin maaşlarında yapılan yüzde 17’lik artışın, sektördeki açığı kapatmaya yetmediğini ifade ediyor. Çalışma koşullarındaki zorluklar ve işin zorluğu, gençlerin bu mesleği tercih etmelerini engelliyor. Örneğin, bazı müşterilerin şoförlere temel ihtiyaçlarını karşılamalarına izin vermemesi veya otopark sıkıntıları gibi sorunlar, mesleği daha da cazip olmaktan çıkarıyor. Bu durum, sektörün geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Fransa’da tır şoförlerinin maaşları, deneyime ve uzmanlık alanına göre değişkenlik gösteriyor. Deneyimli bir şoför ortalama olarak 3 bin Euro (113.312 TL) net maaş alırken, özel taşıma alanında uzmanlaşmış şoförler ise 5 bin Euro’ya (188.854 TL) kadar maaş elde edebiliyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, taşımacılık ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde, yeni şoförlerin işe alınmaması durumunda 2035 yılına kadar 70 bin kişilik bir açığın ortaya çıkacağına dikkat çekti.