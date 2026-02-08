Perakende devi Marks & Spencer, Somerset’te 92 yıldır kesintisiz hizmet veren tarihi ana cadde mağazasını bugün resmen kapattı. Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda alınan bu karar, bölgedeki bir asırlık alışveriş geleneğini sona erdirdi.

17 MİLYON STERLİNLİK YENİ YATIRIM

Şirket, kapanan tarihi şubenin yerine SouthGate Bath bölgesinde 17 milyon sterlin yatırımla kurulan yeni mağazasını devreye aldı. Dört kata yayılan ve 83 bin metrekarelik dev alana sahip olan yeni merkez; gıda, giyim ve ev ürünlerini tek çatı altında topluyor. Eski mağazadaki personelin tamamı, operasyonel süreçler kapsamında yeni açılan bu büyük merkeze transfer edildi.

BİR DEVRİN SONU

1884 yılında kurulan zincirin 92 yıllık şubesini kapatması, yerel düzeyde bir devrin sonu olarak kayıtlara geçti. Bölge sakinleri için alışkanlık haline gelen eski adresin yerini, modern standartlara göre tasarlanan yeni konsept devraldı. Şirket, bu değişimi fiziksel mağazacılığı modernize etme hedefinin bir parçası olarak tanımlıyor.