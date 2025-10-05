1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek hafta sunulacak 11. Yargı Paketi, trafik cezalarına ilişkin önemli değişiklikler içerecek.

Geçtiğimiz aylarda tepki toplayan ve hız sınırının birçok bölgede aniden düşmesiyle birlikte vatandaşları adeta tuzağa düşüren uygulamada İçişleri Bakanlığı geri adım atarken, kurulacak yeni mobil uygulama aracılığıyla sürücülere radarların yeri önceden bildirilecek.

19 BİN 46 LEVHA SÖKÜLDÜ



Yeni dönemde radarlar ağaçların arasına gizlenmeyecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bu süreçte seyir hızını birden 50 km’ye kadar düşüren hız levhaları gözden geçirilirken, 19 bin 46 levha da söküldü. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, birbirine yakın olan yaya geçitlerinin kapatılarak, alt geçit ve üst geçitlerin yapılacağı kaydedildi.