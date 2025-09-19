Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin soru önergesini cevaplandırdı. Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihini de kapsayan 14-21 Mart 2025 haftasında Merkez Bankası’nın 171.1 milyar dolar brüt rezervinin 163.1 milyar dolara; 73.9 milyar dolar net rezervinin de 62.1 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Böylelikle İmamoğlu’nun gözaltına alındığı hafta Merkez Bankası’nın net rezervinin 11 milyar dolar eridiğini itiraf etti.

Şimşek bir haftalık rezerv satışını açıklamakla yetinse de; ekonomistler döviz talebinin artmasıyla birlikte 19 Mart’ta başlayan ve 21 Nisan’a kadar süren döviz satışlarının 50 milyar doları aştığını hesaplıyor. Eski TCMB çalışanı olan, Bloomberg Economics analisti Selva Baziki, 19 Mart-21 Nisan arasında TCMB’nin liraya destek için döviz piyasasına 52.5 milyar dolarlık müdahale yaptığını bildirmişti.

TALEP YABANCIDAN GELDİ

CHP’li Ümit Özlale, 12 Haziran 2025 günü TBMM Başkanlığı’na bir önerge vererek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart sürecinin ekonomik maliyetini sordu. “14-21 Mart haftasında Merkez Bankası döviz rezervlerinde ne kadar düşüş yaşanmıştır” sorusunu yöneltti. Önergeye yanıt veren Şimşek, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı hafta, Merkez Bankası’nın net rezervinde 11 milyar dolar erime olduğunu açıklarken, “Belirtilen dönemde piyasada görülen döviz talebinin ifade edilen orandaki önemli bir bölümü yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşmiş, geri kalan kısım ise yurt içi yerleşik bireylerin ve kurumların döviz talebinden kaynaklanmıştı” diye konuştu.

Mehmet Şimşek

İkinci siyasi dalgada yeniden satışa geçti

Bankacıların hesaplamalasına göre TCMB, 19 Mart sonrası yeniden alevlenen ikinci siyasi dalgada ise 1 Eylül itibarıyla iki haftada yakkaşık 10 milyar dolar döviz satışı yaptı. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 12 Eylül haftasında 177.9 milyar dolara geriledi. Net rezervler de aynı dönemde 71.3 milyar dolardan 69.6 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler de 54.4 milyar dolardan 51.8 milyar dolara düştü.