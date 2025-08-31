Borsanın siyasi gündemin etkisiyle kaybettirdiği yılın ilk yarısında ABD’li ve Katarlı yatırımcılar, Türkiye’den uzaklaştı. Haziran ayında sona eren yılın ilk yarısında borsanın piyasa değeri yıllık bazda 72 milyar dolar, 2024 sonuna kıyasla ise 23 milyar dolar azalarak 355 milyar dolara indi. 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyon yılın ilk yarısına damga vuran gelişme olurken, borsadaki yabancı yatırımlarının yüzde 40’ını oluşturan ABD’li ve Katarlıların da siyasi gelişmelere tepkisi olumsuz oldu. Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin verisine göre Katarlı yatırımcıların mart sonunda 14.3 milyar dolar olan portföy büyüklüğü, haziranda 10.6 milyar dolara indi.

ABD İLK SIRADA

Yılın ikinci çeyreğinde Katarlıların portföy büyüklüğünün yüzde 25.5 azalmasıyla borsadaki en büyük yabancı yatırımcı grubu ABD’liler oldu. ABD merkezli yatırımcıların mart sonunda 11.3 milyar dolar olan portföy büyüklüğü, haziran sonunda 11.5 milyar dolara yükseldi. ABD’li ve Katarlı yatırımcıların ardından borsadaki en büyük grup İspanyollar oldu. İspanya merkezli yatırımcıların portföyleri yıllık bazda yüzde 924 artarak 6.7 milyar doları geçti. Çeyreklik bazda ise İspanyolların portföyleri 400 milyon dolar artış gösterdi. Birleşik Krallık ve Hollanda merkezli yatırımcılar ise borsadaki en büyük dördüncü ve beşinci grubu oluşturdu.

‘Vergi cenneti’ olarak nitelenen Lüksemburg merkezli yatırımcıların elindeki portföy büyüklüğü yılın ikinci yarısında somut bir değişim göstermeden 2.2 milyar

doları aştı. Diğer vergi cenneti Cayman Adaları’nın portföy büyüklüğü ise 159 milyon dolar büyüyerek 1.2 milyar doları geçti.