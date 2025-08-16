CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’ye verdiği önergede, Bakan Şimşek’e “19 Mart günü 24 saat içinde olağandışı hareketlilik sergileyen, haksız kazanç sağlayan, spekülatif işlem yapanlar tespit edilmiş midir? Sıra dışı görülen işlemler, hangi hesaplar üzerinden ve kimler tarafından yapılmıştır” sorularını yöneltti.

Bakan Şimşek ise bu önergeye Bankacılık Kanunu’nun meşhur 73. maddesi ile cevap vererek “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesi uyarınca, müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin kanunen yetkili kılınmış merciler dışındaki kişilere açıklanması hukuken mümkün bulunmamaktadır” dedi.

Gülcan Kış

‘GERÇEKLERİ SAKLIYOR’

Gülcan Kış da bu yanıtı ‘yetersiz, kaçamak ve gerçekleri saklamaya yönelik’ bulduğunu belirterek, “Sorular somut, cevap kaçamak. Haksız kazanç işlemlerini kimler yaptı? Cevap yok. Bakan’ın yanıtı, siyasi krizin ekonomik yansımasında kimlerin kazandığını gizlemektir. İktidar, ekonomik krizin faturasını halka çıkarıyor, yandaşı ise koruyor” açıklaması yaptı.

Mehmet Şimşek

Borsa 2 kez devre kesmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok ilçe belediye başkanının gözaltına alındığı 19 Mart tarihi, ekonomi yönetimi için ders niteliğinde bir gün olmuştu. Borsa, 2 kez devre kestiği günü yüzde 8.72 kayıpla 9.860 puandan tamamladı. Dolar yüzde 12’den fazla yükseldiği günde 41 lirayı aştı. Merkez Bankası, kurlardaki yükselişi bastırmak için 19 Mart’ın ardından yaklaşık 60 milyar dolarlık rezerv satışı yaptı.