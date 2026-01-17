Hafta boyunca Kova burcundaki Güneş ve Ay etkileşimi, bizlere "daha iyi bir dost olmanın" yollarını hatırlatırken, sevdiklerimize zaman ayırmanın önemini vurguluyor.

Dönüştürücü bir enerjiyle başlayan hafta, şüpheleri bir kenara bırakıp geleceğin temellerini atmanız için size "Yıldızlara ulaşın" mesajı veriyor. İşte kozmik değişimden en olumlu etkilenecek 5 burç

1. OĞLAK

Bu hafta sizin için tek bir parola var; kazanmak. 24 Ocak'ta Mars'ın burcunuza girişiyle birlikte savaşçı kimliğiniz uyanıyor. Hedeflediğiniz her ne ise, onun için mücadele etmeye hazırsınız.

Gökyüzü size "Planını çiz, eğitimini al ve ustalarını dinle" diyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için gerekli donanıma sahip olacağınız bu süreçte, stratejik davranarak zaferi kucaklayabilirsiniz.

2. BALIK

21 Ocak'ta Ay'ın burcunuza geçişi, hayatınıza hem romantik bir derinlik hem de finansal bereket getiriyor.

Jüpiter tarafından yönetilen bu geçiş, ilişkilerinizi güçlendirmek için ideal bir zemin sunuyor. Finansal cephede ise gelişmeler yüz güldürücü; ancak tek bir şartla; tembellik etmemek. Çalıştığınız sürece emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hafta genelinde sakinleşmek, detaylara odaklanmak ve enerjinizi yeniden toplamak size iyi gelecek.

3. KOVA

Hafta başında Ay ve Güneş'in burcunuzdaki kavuşumu, duygusal dünyanızı temize çekmek için mükemmel bir fırsat. Bu süreçte meditasyon yapmak, duygularınızı kağıda dökmek ve bedeninizi dinlemek size şifa verecek. Ay’ın Koç burcuna geçişiyle birlikte odağınız maddi dünyaya kayıyor. Evinizi temizlemek, fazlalıklardan kurtulmak veya harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için harika bir zamandasınız. Kendinize şefkatle yaklaşın.

4. KOÇ

Kova enerjisi, en büyük desteğin dostlarınızdan ve sosyal çevrenizden geleceğini müjdeliyor. Kendinizden şüphe ettiğiniz anlarda, arkadaşlarınız size iyimser bir bakış açısı kazandıracak. Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Satürn geçişine bir hazırlık niteliğinde olan bu hafta, bilgi ve becerilerinizi geliştirme haftası. 23 Ocak'ta Ay burcunuza geçtiğinde, merak duygunuz tavan yapacak; yeni hedefler peşinde koşmak ve dünyayı keşfetmek için içinizde durdurulamaz bir istek duyacaksınız.

5. TERAZİ

Kova burcundaki gezegen toplaşması, Terazi burçları için romantik bir enerji patlaması anlamına geliyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size enerji verecek; bu yüzden sosyalleşmeyi ihmal etmeyin. Venüs, Güneş ve Ay’ın desteğiyle yeni maceralara atılabilir ve vizyonunuzu genişletecek fikirlerle tanışabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sabırlı olmayı öğreneceğiniz, Satürn’ün desteğiyle kararlılığınızın artacağı ve işlerinizi kolayca halledeceğiniz bir dönem sizi bekliyor.