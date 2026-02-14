19 Şubat 2026 Perşembe akşamı, takvimlerde özel bir işaretlemeyi hak ediyor. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür "saklandığı yerden" çıkarken, ince bir hilal şeklindeki Ay, halkaların efendisi Satürn ile kozmik bir vals yapacak.

Bu iki olay, hem yörünge mekaniğinin bilimsel hassasiyetini hem de alacakaranlığın görsel estetiğini bir araya getiriyor.

Nadir görülen bu eşleşme, doğru zamanda doğru yere bakanlar için çıplak gözle izlenebilecek bir şov sunuyor.

Güneş'e en yakın gezegen olduğu için Güneş'in parlak ışığı altında kaybolan Merkür, bu nedenle görülmesi en zor gezegenlerden biridir.

19 Şubat'ta Merkür, "En Büyük Doğu Uzanımı"na ulaşacak.

Bu, gezegenin gökyüzünde Güneş'ten açısal olarak en uzak noktada görüneceği andır.

Merkür'ü görmek için yılın en iyi zamanlarından biridir. Ufuk çizgisinde, Güneş battıktan hemen sonra kısa bir süre parlayacak.

MERKÜR SAHNEDEN ÇEKİLECEK, AY GELECEK

Merkür sahneden çekilirken, gökyüzünün biraz daha yukarisinda ikinci perde açılacak.

İncecik, zarif bir hilal halindeki Ay, Satürn'ün hemen yakınından geçecek. Bu yakınlaşma (kavuşum), batı gökyüzünde fotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri için çarpıcı bir kompozisyon oluşturacak.

Bu göksel olaylar, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilecek.

19 Şubat akşamı, yönünüzü Güneş'in battığı Batı ufkuna çevirin. Merkür'ü yakalamak için Güneş battıktan hemen sonraki (alacakaranlık) 30-45 dakikalık dilim çok kritiktir. Ay ve Satürn ikilisi ise hava biraz daha karardığında daha net seçilecektir.

Teknik olarak "yüzyılda bir" gerçekleşen bir olay değil, ancak Merkür'ün bu kadar net görülebileceği bir pozisyonun, Ay ve Satürn'ün estetik dansıyla aynı geceye denk gelmesi, gökyüzü gözlemcileri için bulunmaz bir fırsat.

Şubat ayının soğuk kış akşamlarında, bulutsuz bir gökyüzü yakalarsanız, batıya bakmayı unutmayın.