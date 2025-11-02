Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken sahanın en çok konuşulan ismi 19 yaşındaki genç yıldız Christ Oulai oldu.

Bordo mavililere transfer olduktan sonra her hafta üzerine koyarak giden ve Süper Lig'de oynadığı futbolla kendisine hayran bıraktıran Oulai Galatasaray karşısında da oldukça etkiliydi.

FRANSA 2.LİGDEN GELDİ

Sarı kırmızılıların güçlü orta sahasında ayakta kalmayı başaran ve topu kullanma meziyetleriyle büyük hayranlık yaratan 19 yaşındaki orta saha için dev maçın ardından yine herkes övgüyle bahsetmeye devam etti. Trabzonspor'un Fransa 2. Lig'den keşfedip Türkiye'ye getirdiği Oulai henüz 19 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu özgüvenli futboluyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

Bastia takımından 5.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer edilen Oulai Trabzonspor'un orta sahasına seviye atlatarak lige damga vurmaya başladı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının ardından Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin performansına övgüler yağdırdı. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı Sports Digitale'da değerlendirdi. Dilmen, Christ Inao Oulai'ye de değindi.

Oulai'nin derbinin yıldızlarından biri olduğunu aktaran Rıdvan Dilmen, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Dilmen şu ifadeleri kullandı:

'ÖNEMLİ BİR YERE TRANSFER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

"Gelelim Oulai'ye... Nasıl bir oyuncu? Ben orta saha oyuncusuydum. Profesyonel kariyerimin ilk 4 yılında tam bir 8 numaraydım. Zaman zaman da yoklukta merkezde oynatıyorlardı. 4 yıl sonra öne attılar beni, aslında ben orta sahada da iyi bir oyuncuydum. Oulai'yi özellikle izledim birkaç haftadır... Şöyle söyleyeyim; ligimizde 3-4 sene sonra çok önemli yerlere gelebilecek, transfer yapabilecek bir potansiyel görüyorum."

Oulai'nin devamlılığı ve oyun görüşüne vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "19 yaşındaki bir futbolcu için orta saha özelliklerine baktığımız zaman sürati olsa, gol vuruşu olsa hücuma dönecektir zamanla ama maksimum forvet arkasına gider. Bu yaşta hem devamlılığı iyi, hem oyun görüşü iyi. Oulai'nin birkaç yıl sonra önemli bir yere transfer olacağını düşünüyorum ben açıkçası" diyerek sözlerini tamamladı.